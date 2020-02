Mensen met dementie zingen Matthäus Passion

Amstelland – Stichting Brentano Amstelveen organiseert op 1 april het project DEMattheus. In dit unieke concert zingen mensen met dementie samen met ervaren koorzangers (steunzangers) delen uit de Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach. Daarbij zal Bachs bekendste passiemuziek worden verweven met de persoonlijke verhalen van mensen met dementie en hun naasten.

“Dit bijzondere project maakt het mogelijk dat mensen met dementie weer kunnen ervaren en voelen hoe het is om deze prachtige muziek van Bach uit te voeren met een heus orkest en solisten”, aldus Wouter van den Braak, initiatiefnemer en tevens dirigent. “Het is ontzettend mooi te zien wat deze prachtige muziek nog steeds doet met ouderen en met mensen met dementie in het bijzonder.”

Het was niet moeilijk een orkest en solisten te vinden die mee willen doen met dit prachtige initiatief en ook enthousiaste steunzangers hebben zich al gemeld. “Maar, we kunnen, naast de deelnemende zangers met dementie, zeker nog een aantal steunzangers, tenoren en bassen, gebruiken. Ook willen we mensen met een lichamelijke beperking in de gelegenheid stellen om mee te doen.”

De repetities van het concert staan gepland op 14, 21 en 28 maart en worden begeleid door medewerkers van Brentano. De generale repetitie en het concert op 1 april is in de Kruiskerk in Amstelveen. Meezingen of kent u iemand kennen (met of zonder dementie) die graag mee wil doen met dit bijzondere project? Aanmelden kan tot uiterlijk 10 maart via ikdoemee@brentano.nl.

Toegangskaarten voor DEMattheus à € 12,50 inclusief een consumptie zijn te bestellen via www.brentano.nl/demattheus. Voor vragen of informatie over dit project kan contact opgenomen worden met Wouter van den Braak op 06-81100237.