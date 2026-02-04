Mijdrecht – In februari draait het om warmte, vrolijkheid en elkaar een beetje extra aandacht geven. Daarom trakteert Stichting Venen Muzikaal jong en oud op een sprankelende meezingochtend vol energie, humor en herkenbare liedjes.

Donderdag 12 februari, van 10.00 tot 12.00 uur, nemen Wim en De Hartemeisjes bezoekers mee op een muzikale reis die gegarandeerd de harten sneller laat kloppen. De locatie? Het Veenweidebad aan de Ontspanningsweg 1 in Mijdrecht.

Of je nu graag uit volle borst meezingt, liever zachtjes neuriet of vooral komt voor de sfeer: iedereen is welkom om samen een vrolijk begin van de dag te beleven. Verwacht een warme ambiance, bekende klassiekers en vooral veel plezier. De entree bedraagt slechts 4 euro per persoon.

Op de foto: Meezingen met Wim en de Hartemeisjes. Foto: aangeleverd.