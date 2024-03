Meerkoeten bouwen bloemennest

Aalsmeer – Afgelopen weekend liet het zonnetje zich zien en hoe, het was heerlijk weer met een voor deze tijd van het jaar hoge temperatuur. Dat het voorjaar nadert is goed te zien in de natuur. Her en der in de gemeente staan krokusjes volop in bloei en op diverse locatie fleuren gele narcissen de bermen op.

Ook vogels en eenden hebben het voorjaar al flink in hun bol. De eerste nestjes worden gebouwd. Meerkoeten staan er om bekend al het materiaal dat voor handen is te gebruiken voor hun nest. Veelal zijn aparte voorwerpen in de nesten te zien, maar een bloemennest met narcissen zie je toch niet zo veel… “Leuk tafereeltje bij ons in de sloot, hoe mooi kun je een nest bouwen”, aldus inzender en maker van de foto Cees de Jong. Een plaatsje in de krant meer dan waard!