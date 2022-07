Meer Jazz Zomerconcert in buitentheater van Fort Noxx te Hoofddorp

Haarlemmermeer – Restaurant Fort Noxx, in het Fort van Hoofddorp, bij de molen, biedt de ruimte die het Meer Jazz Café in Nieuw-Vennep even moet ontberen nu De Rustende Jager, de vaste stek van het Meer Jazz Café, op zondagen tijdelijk gesloten is.

Komende zondag, 17 juli, treedt het Marcia Bamberg Swing Quartet op. Het wordt een swingend zomers openluchtconcert niet in, maar op het fort. Marcia Bamberg is beroemd om haar vertolking van Franse en Engelse gypsysongs. Het in de jaren ’30 en ’40 door meestergitarist Django Reinhardt bekend geworden jazz‑genre is alom bekend als ‘Hot Club de France’. In Nederland heeft met name de Rosenbergfamilie er furore mee gemaakt.

Minder bekend zijn de vocale uitingen, en in die lacune voorziet nu Marcia Bamberg met haar eveneens in het hot club-genre gepokt en gemazelde begeleiders, de gitarist John Ligthart en Ronald Weel en bassist Daniël Gueli.

Locatie: Fort Noxx, Hoofdweg oostzijde 739. ‘Zaal’ open om 15.00 uur. Het optreden is van 15.30 uur tot 18.00 uur, de toegang is gratis (al is er geen enkel bezwaar tegen een financiële bijdrage), er is parkeerruimte en u kunt vrij in- en uit lopen.

Foto: aangeleverd.