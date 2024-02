Meer groen bij uitwerking voor Sportlaan￼

Uithoorn – De sloop van het Connexxiongebouw en de supermarkt is duidelijk in volle gang en de plannen voor het gebied zijn zo goed als klaar. Donderdagavond heeft de gemeenteraad de kredietaanvraag voor de herinrichting van de Sportlaan goedgekeurd. Eerder kon een plan op tegenwerking van bewoners rekenen, omdat het volgens hen onveilig was, maar aan dit ontwerp heeft de buurt meegedacht via een enquête en in een werkgroep. In samenwerking met landschapsarchitect Caspar Slijpen is de situatie opnieuw bekeken en zijn er alternatieven bedacht. Het wegenplan is vereenvoudigd en de weg loopt niet meer voor het voormalige zwembad langs. Een deel van de parkeerplaatsen voor de supermarkt komt op het terrein van de brandweer. In het totaal verdwijnen er parkeerplekken, maar de verwachting is dat de sauna en het zwembad op den duur worden vervangen door woningen waar mensen op eigen terrein kunnen parkeren.

Een groot voordeel is dat de inrichting veel groen en water krijgt. Zo komt er een soort parkje met een kleine vijver. Dat sprak ook de raadsleden erg aan. “Het is een mooie toegang tot de wijk”, vond Els Gasseling (PvdA). De bedoeling is dat er ook een kunstwerk wordt toegevoegd. Te denken valt aan een beeld van burgmeester Koot, naar wie de wijk is genoemd. Benno van Dam (DUS!) vraagt zich af of zo’n beeld nog wel van deze tijd is en ook Els Gasseling vindt een persoonlijk eerbetoon niet op zijn plaats. “Geen enkele burgemeester doet het werk alleen.” Nico Tijsterman (CDA) neemt het voor de overleden burgervader op en vindt dat hij in de oorlog veel voor Uithoorn heeft betekent. Een speciale werkgroep zal zich over het ontwerp buigen. Gasseling noemt nog wel even dat het onderhoud van de beelden in de openbare ruimte soms te wensen over laat. Wethouder Jan Hazen zegt dat daarvoor een beheersplan is. Het kunstwerk wordt uit de kosten van het project betaald. Met de goedkeuring van de gemeenteraad kan ook aan de herinrichting van de Sportlaan worden begonnen.