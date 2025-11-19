Meer dan 800 flesjes en blikjes ingeleverd: Statiegeldactie voor Pink Ribbon bij Plus Koot in Abcoude

Abcoude – Oktober was internationale borstkankermaand, een periode die wordt gebruikt om bewustzijn te vergroten, steun te bieden aan patiënten en fondsen te werven voor onderzoek. Tijdens deze maand stonden organisaties zoals KWF Kankerbestrijding en Borstkankervereniging Nederland stil bij thema’s als veerkracht en zelfzorg en werden er diverse acties georganiseerd, zoals het verkopen van de roze lintje-armband. Het was ook een gelegenheid om het belang van vroegtijdige opsporing te benadrukken.

‘Doneer je statiegeld‘-actie

Eén op de acht vrouwen wordt getroffen door borstkanker. Wendy Sieger-Kintzen uit Abcoude is één van de vrouwen. Zij besloot na haar herstel geld in te zamelen voor Pink Ribbon voor meer onderzoek naar borstkanker, zodat meer vrouwen de juiste behandeling kunnen krijgen. Eind oktober en begin november voerde zij samen met Sander Koot van Plus Koot in Abcoude een ‘Doneer je statiegeld‘-actie. Er werden meer dan 800 blikjes en flessen ingeleverd met een opbrengst van 210 euro voor Pink Ribbon.

Op de foto: Sander Koot van Plus Abcoude en Wendy Sieger-Kintzen doneren de eerste flesjes. Foto: aangeleverd.