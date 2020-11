Meer Aalsmeer speelt voor Sinterklaas

Aalsmeer – Sinterklaas is weer in Nederland en ook in Aalsmeer Centrum zijn hij en zijn Pieten al diverse keren gesignaleerd. Omdat hij alle cadeautjes lokaal koopt is de Sint bij verschillende winkels langs gegaan in de Zijdstraat, Dorpsstraat, Schoolstraat en andere straten in het Centrum. Onder de indruk van de diversiteit aan winkels en wat er allemaal te krijgen is, heeft hij goed zijn slag kunnen slaan. Op de Facebookpagina van Meer Aalsmeer is te zien hoe dat is gegaan.

Samen met de lokale ondernemers uit Aalsmeer Centrum heeft Sinterklaas een hele gave actie bedacht. Kinderen tot en met acht jaar mogen een verlanglijstje maken met daarop drie dingen verkrijgbaar bij de winkels in Aalsmeer Centrum. Dit lijstje mogen ze (laten) mailen naar info@meeraalsmeer.nl of delen via de social media kanalen van Meer Aalsmeer. Maar afgeven bij het Boekhuis Aalsmeer of Lollipopland in de Zijdstraat mag ook. Vermeld daarop je naam, leeftijd en waar de cadeautjes in het Centrum verkrijgbaar zijn.

Sinterklaas op bezoek in de muziekwinkel.

Sinterklaas op de stoep

Onder alle lijstjes, die uiterlijk 1 december moeten zijn ingestuurd, worden er een paar uitgekozen waarna Sinterklaas die cadeautjes gaat kopen. Dit kan echt van alles zijn. Als het maar te koop is in Aalsmeer Centrum. Een spannend boek of spel, iets voor je fiets, knutselspulletjes, schattige oorbelletjes, een coole trui, hippe schoenen of tas, iets lekkers voor in bad, een muziekinstrument, heerlijke chocolade, een shirt bedrukt met je eigen foto, noem maar op…

Sinterklaas gaat met zijn Pieten vrijdagmiddag 4 december bij een aantal kinderen in Aalsmeer of Kudelstaart ‘coronaproof’ langs om ze te verrassen met cadeautjes die ze op hun verlanglijstje hebben gezet.