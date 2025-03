Medailles Uithoornaars op WK Special Needs Taekwondo

Uithoorn – Uithoornaars Bram van Schagen (goud), Odette van Dijk (zilver en brons), Britt Stolker (brons), Gerben Timmerman (zilver), Maxim Cerjak (brons), Sander Labordus (goud) en Tim Brouwer (twee keer brons) hebben grootse successen behaald op het online WK Special Needs Taekwondo in Nieuw-Zeeland.

De atleten, die deel uitmaken van de Nederlandse selectie, wisten allemaal een podiumplaats te bemachtigen. Een prestatie van formaat. De deelname bestond uit de onderdelen Powerbreaking (planken breken) en Tuls (Stijlvormen).

Deze prestaties zijn het resultaat van maandenlange, intensieve training. De oefeningen werden in december opgenomen en ingezonden, waarna een internationale jury ze real-time beoordeelde.

Trots

David Chung, oprichter van Stichting Special Needs Nederland en nationaal coach van het Special Needs Taekwondo, is buitengewoon trots op zijn pupillen. “Soms vormt het filmen een groot obstakel; het kan heel ongemakkelijk zijn voor de deelnemers. Maar ze hebben keihard gewerkt en fantastisch gepresteerd”, aldus Chung.

De successen van het team zijn geen toeval. In 2019 reisden Bram, Gerben, Tim en Britt al naar Nieuw-Zeeland voor het WK. Daar veroverden ze samen met het Nederlandse team maar liefst 27 medailles. Dit jaar bewijzen ze opnieuw dat ze tot de wereldtop behoren.

De medailles, die vorige week arriveerden uit Nieuw-Zeeland, werden door wethouder Jan Hazen persoonlijk uitgereikt aan de trotse sporters. “Deze atleten hebben niet alleen hun fysieke vaardigheden getoond, maar ook hun doorzettingsvermogen en teamgeest. Ze zijn een inspiratie voor ons allemaal”, aldus een trotse sportwethouder.

Sport voor iedereen

Special Needs Taekwondo is een unieke sport die zich richt op deelnemers met een fysieke of mentale uitdaging, zoals mensen binnen het autisme spectrum, het syndroom van Down of andere beperkingen. De trainingen draaien niet alleen om techniek, patronen en combinaties, maar juist ook om de onderlinge samenwerking, zelfvertrouwen en plezier. De gemeente Uithoorn biedt een breed aanbod voor mensen met speciale behoeften. Het is te vinden op www.uithoornactief.nl/speciale-wensen.

Lesinformatie en proeflessen

De Taekwondo-lessen vinden plaats op vrijdag om 17.30 uur in de Brede School De Kwikstaart te Uithoorn. Jongeren vanaf 13 jaar en (jong)volwassenen kunnen vrijblijvend een proefles volgen. Iedereen doet mee naar eigen vermogen. Interesse? Stuur een e-mail naar info@stichtingspecialneeds.nl voor gratis en vrijblijvende proeflessen.

De medaillewinnaars op de foto met coach David Chung en sportwethouder Jan Hazen. Foto: gemeente Uithoorn