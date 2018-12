Mayke van SV Omnia Runner-up kampioen

Aalsmeer – Op zondag 16 december vond het NK Runner-up Twirlen plaats. Zes twirlsters van SV Omnia reisden in de sneeuw af naar Almere. Isa mocht samen met een andere twirlster de eed afleggen namens de deelnemers. Super spannend natuurlijk om deze belangrijke taak te mogen uitvoeren.

Al snel na de start van het NK mocht Isa haar 1-baton routine laten zien in de peewee categorie. Ze deed het zo goed dat ze werd beloond met een bronzen medaille. In de preteen categorie kwamen Rianne en Mayke op de vloer. Rianne behaalde de twaalfde plaats en Mayke werd eerste en is Runner-up kampioen!

Daarna kwamen Rachel en Eveline uit in de junior categorie. Rachel behaalde een mooie zesde plaats en Eveline werd tiende in een sterke categorie. Vervolgens stond het onderdeel 2-baton op het programma. Mayke behaalde een mooie tweede plaats en kreeg de zilveren medaille omgehangen.

‘s Middags mochten Isa, Mayke en Verena bij het onderdeel solo dance twirl strijden om de podiumplekken. Isa haalde net het podium niet, ze werd vijfde. Mayke behaalde wederom de tweede plaats en Verena behaalde bij de senioren een mooie derde plaats. Ze heeft zich van de tiende plek naar het brons getwirld. Een knappe prestatie. Als laatste mocht het ensemble bestaande uit Rianne, Mayke en Rachel de vloer op. De meiden lieten een mooie uitvoering zien en werden beloond met de bronzen medaille.

Tevreden en trots keerden de twirlsters huiswaarts met één gouden, twee zilveren en vijf bronzen medailles.

Foto:Verena, Rachel, Isa, Mayke en Rianne (Eveline ontbreekt).