Maud wint met UNITY Junior Songfestival!

Aalsmeer – UNITY mag Nederland vertegenwoordigen op het Junior Eurovisie Songfestival in november! In de Rotterdamse Ahoy won de girlband met Aalsmeerse Maud, Naomi en Jayda afgelopen zaterdag met hun nummer ‘Best Friends’ de nationale finale! Helaas zonder hun vriendin Demi. Zij hoorde op vrijdagavond dat ze, ondanks dat ze geen klachten heeft, positief getest was op het coronavirus. Ondanks het grote verdriet bij de meiden moesten zij door met z’n drieën. Maud vertelt dat ze op zaterdagmiddag nog stukjes zang en dans moesten overnemen die eigenlijk door Demi zouden worden uitgevoerd. “Dit was wel even schakelen, maar gelukkig hadden we het snel onder de knie.”

UNITY liet de andere kandidaten Jackie en Janae en de boyband T-square achter zich. Eigenlijk zouden vier acts strijden om de winst, maar ook solozangeres Robin kon vanwege een positieve coronatest niet mee doen.

Van de vakjury die bestond uit Duncan Laurence, Ronnie Flex en Fenna Ramos kreeg UNITY de 12 punten en van de kinderjury 10 punten. De vakjury vond het een catchy act en vond het superknap dat de meiden ondanks de tegenslag zo’n goed optreden konden neerzetten. Met de 12 punten van de kijkers thuis waren ze de winnaar en konden ze de trofee in ontvangst nemen.

Demi mocht afgelopen zaterdag vanwege een positieve coronatest niet optreden, maar op 29 november staat ze wel op de bühne met haar vriendinnen.

Voor de meiden van UNITY was dat een geweldige opsteker. Nu kan Demi bij het internationale festival wel gewoon met haar vriendinnen op de bühne staan. “Deze is voor jou”, riepen de zangeressen toen ze ‘Best Friends’ nog een keer mochten zingen. “Het is nog moeilijk te beseffen, maar we hebben gewoon gewonnen”, aldus een waanzinnig blije Maud.

Er wordt niet live in Polen opgetreden op 29 november, maar alle optredens worden eerder opgenomen om daarmee de gezondheidsrisico’s zo veel mogelijk te beperken. De meidengroep is op zondag 29 november de kandidaat voor Nederland tijdens het liedjesspektakel en laat dan aan heel Europa hun liedje ‘Best Friends’ horen.

Foto: Naomi, Maud en Jayda van UNITY met Matheu (winnaar Junior Songfestival 2019).