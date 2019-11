Matinee-concert door Koor Excelsior

Regio – Het Haarlemmermeers Oratorium Koor Excelsior geeft zaterdag 23 november een matinee-concert dat geheel gevuld wordt met werken van de Engelse componisten Stanford, Rutter en ook van Mendelssohn. Met muzikale instrumentale ondersteuning van sopraan, harp en orgel.

Naast de diverse koorwerken, zoals het ‘Magnificat’ en ‘Nunc dimittis’ van Stanford, ‘Esurientes’ en ‘Gloria’ (part I) van Rutter en ‘Lauda Sion’ van Mendelssohn, zal Peter Ouwerkerk een orgelsolo spelen, is er een harpsolo door Arrianne Schipper en zingt Nicole Fiselier ‘Rejoice’ uit de Messiah van Händel.

Het matinee-concert is in Nieuw Vennep, in kerkgebouw De Rank en begint om 15.30 uur. Meer informatie is te vinden op de website www.koorexcelsior.nl en telefonisch te verkrijgen via 0252-686229.