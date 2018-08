Masterclass van Hetty Kleinloog in bieb

Amstelveen – In de Bibliotheek Amstelveen Stadsplein geeft Hetty Kleinloog, auteur van de succesvolle debuutroman ‘Volle Bloei’, op zaterdag 18 augustus een Masterclass Reisverhalen schrijven.

Tijdens de Masterclass Reisverhalen schrijven krijgen de deelnemers handvatten aangereikt om momenten vast te houden en door te geven en leren ze alle zintuigen te gebruiken tijdens het schrijven van een boeiend reisverhaal.

“De bedoeling is om beelden aan te vullen met taal. Je schrijft niet van je af – maar naar je toe. Als je schrijft over een dierbaar moment, beleef je het weer even, alsof je er bent. Zoals je van een liefdesbrief alleen maar verliefder- , en van een boze brief alleen maar bozer wordt, zo word je van het schrijven van een reisverslag nog meer reiziger”, aldus Hetty Kleinloog.

Hetty Kleinloog (1958) is (toneel)schrijver, tekstdichter en toneelregisseur. Ze heeft de afgelopen jaren al vele schrijfworkshops gegeven bij de Bibliotheek Amstelland. Met ‘Volle Bloei’ debuteerde zij afgelopen juni als romanschrijfster.



Praktische informatie

De Masterclass op zaterdag 18 augustus in de Bibliotheek op het Stadsplein is van 15.00 tot 17.30 uur. Kosten: €22,50 (leden) en €27,50 (niet-leden). Let op: Er is ruimte voor maximaal 12 deelnemers. Neem twee vakantiefoto’s mee naar de masterclass. Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@debibliotheekamstelland.nl of bel 020-6414126.