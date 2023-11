Maskerade speelde ‘The Odd Couple’

Uithoorn – Op de avonden van 27 en 28 oktober kreeg het Alkwin Kollege in Uithoorn een ware traktatie voorgeschoteld door Toneelgroep Maskerade: ‘The Odd Couple’. Deze uitvoering van Neil Simon’s klassieker bracht een eigentijdse draai aan het geliefde verhaal, maar wist ook ruim 250 bezoekers te betoveren met haar humor, scherpzinnige dialogen en uitstekende cast.

Tegenpolen

‘The Odd Couple’ vertelt het verhaal van twee vriendinnen, Nicole Molenkamp en Berdien Kaufmann, die elkaars tegenpolen zijn op het gebied van netheid en levensstijl. Nicole is een slordige, onconventionele levensgenieter, terwijl Berdien een neurotische perfectioniste is. Nadat Berdien haar huwelijk heeft zien stranden, trekt ze in bij Nicole, wat leidt tot een reeks komische en ontroerende situaties.

De hoofdrolspeelsters van deze productie verdienen alle lof voor hun prestatie. Nicole, gespeeld door Orfee Goedkoop was een ware wervelwind op het podium: ze bracht de nonchalante levenslust en de humor van het personage met verve over. Maar ook de kwetsbaarheid van Nicole kwam zo nu en dan mooi aan de oppervlakte. Helen van der Zwaard speelde Berdien, de tegenpool van Nicole. Zij wist op haar beurt de neurotische trekjes van het personage overtuigend te belichamen. Haar vertolking was zowel grappig als ontroerend. De interactie tussen alle spelers van Maskerade op het podium was van hoog niveau, wat een vlotte voorstelling opleverde met menig lachsalvo.

Humor

De openingsscene was wat dat betreft al een hele fijne; vijf vriendinnen spelen een potje Triviant, omlijst met scherpe dialogen en opmerkingen. Daarin kon je genieten van de geblokte agente Monique, gespeeld door Natalie Bakker, maar ook van ene Heleen die door debutante Michelle Vellinga werd vertolkt alsof ze al jaren meedraait op het podium. Iris Slurink speelde Sylvia die de lachers op haar hand had door haar fijne timing waarmee ze haar scherpe opmerkingen lanceerde. Een heerlijke humoristsche rol was er ook van Esther Meijer die na vier jaar als de sullige Vera weer haar opwachting maakte op het podium.

Lachsalvo’s

Hoewel deze versie van ‘The Odd Couple’ vooral draait om de vrouwen in het stuk, waren er ook een paar mannen die een vooral komische bijdrage leverden: de rollen van de Spaanse broers Costazuela werden met humor en flair gebracht door Vincent de Mol en Jan Vork. Hun komische timing en enthousiasme voegden een extra laag aan het verhaal toe en zorgden voor de nodige lachsalvo’s. Hoewel het er lang naar uitziet dat Nicole er vandoor zal gaan met één van de Spaanse macho’s, is het uiteindelijk de eerst zo timide Helen die plotsklaps bevrijd van haar remmingen bij de broers intrekt. Verrassend!

‘The Odd Couple’ was niet zomaar een voorstelling; het was een meeslepende, humorvolle ervaring. Lachen, ontroering en herkenning waren de kernwoorden van deze voorstelling. Kortom, Toneelgroep Maskerade heeft met ‘The Odd Couple’ weer een fraai stuk theater afgeleverd. Het was een ervaring om te koesteren.