Mark voorzitter van eerste kinderraad

Aalsmeer – Woensdag 3 juli (vandaag) is de eerste kinderraad in de gemeente Aalsmeer geïnstalleerd. Voorzitter is Mark Beemsterboer en hij is de animator van de oprichting van deze raad met leerlingen (10 en 11 jaar) van diverse basisscholen in Aalsmeer en Kudelstaart.

De 12-jarige Mark had vorig jaar deelgenomen aan de verkiezingen voor de kinderburgemeester. Hij won niet, Hannah wel, maar hij wilde toch graag dat de kinderraad opgericht zou worden. Er is diverse malen contact geweest met wethouder Robbert-Jan van Duijn van onder andere jeugdzaken en onderwijs en nu ongeveer een jaar later mocht Mark officieel de voorzittershamer ter hand nemen. Zijn rechterhand (vice-voorzitter) is kinderburgemeester Berber Veldkamp en de raad bestaat verder uit Lisanne, Sterre, Amber, Charlotte, Fabienne, Darick, Maarten, Art, Julija, Jiska en Mandy.

De speerpunten waar de kinderraad zich nu eerst op gaat richten zijn sport en spel, natuur en milieu en ouderen (aanpak eenzaamheid). Maar uiteraard zullen nog diverse andere onderwerpen aan de orde komen.

Bij het voorstelrondje mochten ouders en de pers aanwezig zijn bij de vergadering, maar daarna ging de deur van de raadzaal dicht en zijn de jongens en meiden met elkaar in debat gegaan. Volgens wethouder Robbert-Jan van Duijn is de eerste vergadering van de kinderraad prima verlopen. Donderdag wordt de kinderraad in de (papieren) krant voorgesteld.

Foto: Van links naar rechts: Kinderburgemeester Berber Veldkamp, wethouder Robbert-Jan van Duijn en voorzitter Mark Beemsterboer.