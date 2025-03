Mariska van der Meer: “Zaai geeft energie”

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Het gesprek met Mariska van der Meer begint met een ode aan haar 88 jarige vader; haar grote voorbeeld. “Het is een harde werker en een doorzetter. Ik heb zoveel van hem geleerd. Hij heeft mij ook altijd gestimuleerd met datgene ik later ben gaan doen.”

Zorgzaam met een hoofdletter Z! zo kun je Mariska het beste typeren. Gestart in een jongerencentrum en doorgegroeid in het jongerenwerk. Vervolgens stapte zij over naar de psychiatrie als woonbegeleider. “Ik heb altijd al een zwak gehad voor mensen die moeilijker begrepen worden.” Die belangstelling heeft haar gevormd tot een bijzondere vrouw. Op een liefdevolle wijze neemt zij de mens zoals hij of zij is. “Ik help mensen graag verder.”

Kaalheid

Naast dit talent is Mariska ook heel creatief, heeft altijd graag getekend en had het verlangen ook die weg eens te gaan onderzoeken maar wel met de vraag: “Waarin zou ik mij kunnen onderscheiden?” Zij kwam op het pad terecht van Micro Hair Pigmentatie en daarin heeft zij haar geluk en kracht gevonden. In haar praktijk (zie www.beautyskull.nl) helpt zij mannen en vrouwen die een probleem hebben met kaalheid. Door middel van een speciale techniek bootst zij de haarfollikel na waardoor de hoofdhuid weer bedekt wordt. Meestal zijn drie behandelingen voldoende. Haar klant zit heerlijk relaxet in een stoel TV te kijken terwijl zij met engelengeduld honderden puntjes zet. “Heel meditatief”, lacht zij. Hoewel het zo op het oog nogal pijnlijk lijkt, wordt dat niet zo ervaren. “Die vraag wordt mij vaak gesteld maar dit is heel anders dan het zetten van een tatoeage. Het mooie van deze behandeling is, dat het resulaat direct zichtbaar is. Dat wordt als zeer verrassend ervaren. Men gaat hier altijd zelfverzekerd blij de deur uit.”

Permanente Make-Up

Mariska volgde ook een opleiding Permanent Make-up. “Als je na een chemo kuur niet alleen je haar kwijt raakt maar ook wenkbrauwen en wimpers dan kan ik daar heel goed bij helpen.” Ook Alopecia – een spontane kaalheid – waar de wetenschap nog geen oplossing voor heeft – en bij haarverlies door stress kan Mariska met haar methode veel betekenen. “Het gaat niet om de modetrends, ik richt mij puur op het individu, op het karakteristieke resultaat. Bij de eerste behandeling gaat er ook veel tijd zitten in meten en tekenen. Ik kan door het zetten van een wenkbrauw dat goed bij een gezicht past iemand jonger doen lijken. Daar word je vrolijk van!” Zij houdt zich tevens bezig met gezichtsbehandeling waarbij het gaat om het stimuleren van de eigen collageen productie. Zoals bijvoorbeeld bij acné, ouderdomsvlekken, rimpels en striae.

Delen van kennis

“Ik krijg energie van Zaai. In de afgelopen maanden heb ik geleerd hoe ik mijn eigen creativiteit en ideeën kan gebruiken voor mijn bedrijf. De andere Zaaideelnemers verbreden mijn gezichtsveld door het delen van hun kennis. Van alle masterclasses heb ik wel wat opgestoken. Het zijn allemaal enthousiaste mensen. Via Kirsten Verhoef heb ik weer nieuwe netwerkpartners ontmoet. Ook aan Anja de Die heb ik veel gehad. Mijn buddy Giovanna, en ik kunnen goed sparren, wij geven elkaar sturing.” Voor meer informatie: Kirsten Verhoef (project-organisator) tel. 0297-366182 of via de mail kirsten@syltsupport.nl.

Foto: Mariska van der Meer. Fotograaf: Portret Werk