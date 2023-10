Marga Bakker viert haar 25-jarig jubileum bij VDO sport

Uithoorn – Op 1 oktober 2023 was Marga Bakker 25 jaar in dienst bij VDO sport. Het bestuur en enkele leden bedankten en feliciteerden Marga. De bloemen, het lekkers en de aandacht kwamen als een verrassing voor Marga, die de dag nietsvermoedend haar yogales gaf in het KNA-gebouw op het Legmeerplein. Al 25 jaar geeft Marga Bakker wekelijks inspirerende lessen Yoga en Pilates. Samen met Marga halen de leden en het bestuur die dag herinneringen op uit de begintijd van haar carrière als leidster bij VDO. “Ik weet dat ’s winters de wind door de gymzaal aan de Christinalaan gierde” zegt Adri, bestuurslid VDO. “Nou,” antwoordde Marga, “en in de zomer was het er snikheet! Ik gaf daar Aerobics” vertelt Marga, “nu noemen we dat ‘Bodyshape’ bij VDO.”

Bedenkelijk

Ze vervolgt: “Ik weet nog goed dat ik als moeder op het schoolplein vertelde aan andere ouders dat ik yogalessen wilde opzetten. Nog altijd herinner ik me de bedenkelijke reacties die ik kreeg op het woord Yoga. Inmiddels ben ik al ongeveer 20 jaar yogadocent. Mijn Aerobicslessen zijn lessen Pilates geworden” gaat Marga verder. “In de loop der jaren heb ik mij gespecialiseerd en verder verdiept in de filosofie van Yoga en Pilates. Veel houdingen uit Pilates en ook de bewegingen uit Bodyshape, Aerobics komen voort uit de Yoga.” De jubilaris memoreerde dat ze zelfs een tijdje voorzitter is geweest van het bestuur van VDO. Tenslotte poseerde ze voor de foto en ging eenieder over tot de orde van de dag.