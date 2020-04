Mantelzorgers in het zonnetje gezet

Aalsmeer – Mantelzorgers zijn altijd onmisbaar. En in deze tijden van corona zijn ze vaak nog meer bezig met de zorg voor hun naaste. De gemeente Aalsmeer bezorgt deze week daarom met Mantelzorg en Meer ruim 350 mantelzorgers een bosje bloemen.

Wethouder Wilma Alink ging donderdag 16 april op stap met Mantelzorg en Meer om verschillende mantelzorgers te verrassen met de bos bloemen en een kaart. Alink: “We hebben vorige week al veel mensen blij mogen maken met bloemen en andere paasattenties. Het liefst zouden we als gemeente iedereen op die manier een hart onder de riem willen steken, want veel mensen hebben het zwaar door de coronacrisis. Ik vind het fijn dat we nu in ieder geval met Mantelzorg en Meer zo veel mantelzorgers hebben kunnen bezoeken.”

Mantelzorg en Meer

Veel mensen zorgen langdurig voor iemand in hun nabije omgeving. Dit is vaak erg intensief. Mantelzorg en Meer biedt ondersteuning, begeleiding, advies en training aan mantelzorgers in de gemeente Aalsmeer. Bent u mantelzorger en kunt u wel wat steun gebruiken? Neem dan contact op met Mantelzorg en Meer. Meer informatie is te vinden op hun website: www.mantelzorgenmeer.nl.