Mantelzorgers goed verzorgd in Aalsmeer

Aalsmeer – Woensdag 10 november was de Dag van de Mantelzorg. Mantelzorg & Meer vindt een dag niet genoeg en organiseert deze hele week activiteiten voor mantelzorgers. In Aalsmeer en omliggende gemeenten is het dus de Week van de Mantelzorg. Wethouder Wilma Alink van Zorg bezocht woensdagavond de mantelzorgers die hadden gekozen voor een diner bij EetZe.

De Gemeente Aalsmeer stuurt mantelzorgers die bekend zijn bij Mantelzorg en Meer jaarlijks in november een cadeaubon als kleine blijk van waardering voor hun goede zorgen. Wethouder Alink: “Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Mantelzorgers zijn onmisbaar, maar zeker niet vanzelfsprekend. De persoonlijke zorg die zij hun naasten bieden is van onschatbare waarde. Ik ben blij dat er in deze week extra aandacht en zorg voor hen is. Zij verdienen ontzettend veel lof voor hun inzet.”

Ruime keuze uit activiteiten

Mantelzorgers konden dit jaar kiezen uit 24 online en live activiteiten die voor hen georganiseerd werden door Mantelzorg & Meer. Zij konden bijvoorbeeld meedoen met een fotoworkshop, een cursus bloemschikken of een golfclinic. Het diner bij EetZe viel weer in de smaak bij de Mantelzorgers. Rekening houdend met de coronamaatregelen werden zij getrakteerd op een heerlijke maaltijd en hadden zij de mogelijkheid andere mantelzorgers te ontmoeten.

Cadeaubon

Mantelzorgers die bekend zijn bij Mantelzorg & Meer, ontvangen deze week ook een cadeaubon als blijk van waardering voor hun inzet. Mantelzorgers die zich onlangs hebben aangemeld bij Mantelzorg & Meer ontvangen deze bon in december.

Mantelzorg & Meer

Als mantelzorger geeft u zorg en hulp aan uw naaste met een chronische ziekte of beperking. Hier komt heel wat bij kijken. Bij Mantelzorg & Meer vindt u betrokken en deskundige medewerkers die begrijpen wat het betekent om mantelzorger te zijn. Zij kunnen u helpen met advies, individuele ondersteuning, inzet van (zorg)vrijwilligers, cursussen, informatiebijeenkomsten en gespreksgroepen. De meeste diensten van Mantelzorg & Meer zijn kosteloos. De Gemeente Aalsmeer verleent hiervoor jaarlijks subsidie aan Mantelzorg & Meer. Meer informatie: www.mantelzorgenmeer.nl.