Mantelzorger? Meld u aan!

Aalsmeer – Woensdag 10 november is het de Dag van de Mantelzorg. De Gemeente Aalsmeer stuurt mantelzorgers ieder jaar een cadeaukaart als blijk van waardering voor hun inzet en zorg voor hun naasten. Mantelzorgers die bekend zijn bij Mantelzorg & Meer krijgen de cadeaukaart toegestuurd. Niet alle mantelzorgers zijn bekend bij Mantelzorg & Meer.

Heeft u een mantelzorger of bent u een mantelzorger en heeft u nog geen contact met Mantelzorg & Meer? Dan kunt u zich tot en met 15 december aanmelden via info@mantelzorgenmeer.nl of via: https://www.mantelzorgenmeer.nl/mantelzorg/aanmelden.

Week van de Mantelzorg

Om mantelzorgers in het zonnetje te zetten organiseert Mantelzorg & Meer van 8 tot en met 13 november diverse activiteiten en workshops. Mantelzorgers die bij Mantelzorg & Meer zijn ingeschreven hebben hierover al bericht gehad. Nieuwe aanmelders kunnen uiteraard ook deelnemen. Aanmelden voor de activiteiten is mogelijk tot en met 22 oktober 17.00 uur

Advies en ondersteuning

Als mantelzorger geeft u zorg en hulp aan een naaste met een chronische ziekte of beperking. Bij langdurig en intensief zorgen voor een ander, komt heel wat kijken. Bij Mantelzorg & Meer vindt u betrokken en deskundige medewerkers die begrijpen wat het betekent om mantelzorger te zijn.

Voor vragen, meedenken en andere vormen van ondersteuning kunt u bij hen terecht. Zij kunnen u helpen met advies, individuele ondersteuning, inzet van (zorg)vrijwilligers, cursussen, informatiebijeenkomsten en gespreksgroepen. De meeste diensten van Mantelzorg & Meer zijn kosteloos. De Gemeente Aalsmeer verleent hiervoor jaarlijks subsidie aan Mantelzorg & Meer. Kijk voor meer informatie op: www.mantelzorgenmeer.nl.