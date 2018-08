Mantelzorg: Niemand is een binnenmens

Amstelland – Door een tekort aan vrijwilligers zitten steeds meer chronisch zieken en mensen met een beperking lange tijd binnen. En dat terwijl niemand een binnenmens is! Bent u degene die een welkome verandering gaat brengen in het leven van een ander?Wekelijks of tweewekelijks er even op uit, een stukje wandelen of samen een boodschap doen maakt al een groot verschil.

De Coördinator Vrijwilligers maakt graag vrijblijvend kennis met u. Besluit u na het gesprek om zich in te schrijven als vrijwilliger, dan garandeert Mantelzorg en Meer u ontmoetingen met bijzondere mensen.

Aanmelden

Aanmelden kan via de site www.mantelzorgenmeer.nl/vrijwilligers/aanmelden/ of bel met 020-3335353 of mail info@mantelzorgenmeer.nl.