Magische mijlpaal voor Stichting Jarige Job

Wilnis – Wat begon als een persoonlijke uitdaging groeide uit tot een hartverwarmende actie met landelijke impact. John van der Maat uit Wilnis loopt dit jaar vier marathons én een ultramarathon om verjaardagen mogelijk te maken voor kinderen uit gezinnen die leven onder de armoedegrens. Zijn doel: 1000 verjaardag boxen voor Stichting Jarige Job. Dankzij de steun van de Ondernemersvereniging Wilnis is die mijlpaal inmiddels bereikt en zelfs ruimschoots overschreden.

Feestelijke box

Stichting Jarige Job zorgt ervoor, dat kinderen uit minimagezinnen hun verjaardag kunnen vieren met een feestelijke box vol traktaties, versiering en cadeautjes. John koppelde zijn sportieve prestaties aan dit goede doel en is inmiddels in training voor zijn vierde marathon: de Ronde Venen Marathon op 16 november. Daarna volgt op 29 maart de ultieme uitdaging: de 60 kilometer lange ultraloop op Texel.

Recentelijk was John te gast op een feestavond van de ondernemersvereniging Wilnis, waar hij zijn verhaal deelde in interviewvorm met Joost van Zuijlen, eigenaar van een lokaal schildersbedrijf. “Het interview kwam goed uit de verf”, grapt John, “en het effect was verbluffend.” Binnen 24 uur steeg de teller van 969 naar 1001 verjaardag boxen; 155 dagen voor zijn geplande eindstreep.

Met het oorspronkelijke doel behaald, stelde John een nieuwe, symbolische ambitie: 42.195 euro ophalen, gelijk aan het aantal meters van een marathon. Daarmee zouden 1206 verjaardag boxen gefinancierd worden. “Er zijn al zoveel helden opgestaan die hebben gedoneerd”, zegt John, “maar ik weet zeker dat er nog minstens 205 mensen zijn die een kinderverjaardag willen sponsoren.”

Ondernemersvereniging Wilnis helpt hardloper John van der Maat. Foto: aangeleverd.