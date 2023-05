Maatschappelijke Raad Schiphol gaat bijna van start: “Dit is het moment voor bewoners om zich te organiseren”

Regio – Op 1 juli 2023 wordt de nieuwe Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) geïnstalleerd. Daarmee wordt de MRS de opvolger van de Omgevingsraad Schiphol. Eddy van Hijum is de onafhankelijke voorzitter van de nieuwe MRS. Hij roept omwonenden van Schiphol op zich aan te sluiten bij een van de bewonersorganisaties of platforms, zodat ook zij vertegenwoordigd zijn in de MRS.



Bewonersorganisaties vormen namelijk de basis voor de Maatschappelijke Raad Schiphol. Zij mogen zogenoemde kiespersonen afvaardigen en zo mede bepalen wie als bewonersvertegenwoordiger mag plaatsnemen in de MRS. Hoe meer leden, hoe meer stemmen de bewonersorganisatie krijgt. De bewonersorganisaties hebben tot en met 28 mei de tijd om zich te registreren bij de MRS. In juni worden de bewonersvertegenwoordigers gekozen. In totaal zijn er tien bewonersvertegenwoordigers, voor het binnen- en buitengebied van elk van de banen van Schiphol. Naast de bewonersvertegenwoordigers maken ook maatschappelijke organisaties en experts onderdeel uit van de MRS. Eddy van Hijum: “In de MRS krijgt de stem van de omwonenden een centrale rol. Dit is het moment voor bewoners om zich te organiseren en te zorgen dat leefbaarheid een serieuze rol in de adviezen en de besluitvorming krijgt. Daarom roep ik iedereen op: kijk op www.maatschappelijkeraadschiphol.nl/kieskaart om te zien welke organisaties in uw regio actief zijn en sluit u nu aan!”



Meer informatie over de Maatschappelijke Raad Schiphol is te vinden op www.maatschappelijkeraadschiphol.nl.