Maarten Divendal Meest Machtig Mooi Mens

De Ronde Venen – Tijdens de lancering van de wintermagazines van INTO Business is het sinds 2012 traditie, dat de ‘Top 50 van Meest Machtig Mooie Mensen in De Venen’ wordt bekendgemaakt. Het is een lokaal spraakmakend lijstje aan het eind van het jaar. Dit jaar mocht Maarten Divendal zijn eerste prijs als ‘gewone’ burger in ontvangst nemen. Hij is, als voormalig burgemeester, uitgeroepen tot de nummer 1 en mag nu gedurende een jaar lang de titel Meest Machtig Mooi Mens in De Venen dragen. Een mooie en welverdiende titel.

Een lokaal toplijstje

Aan het eind van het jaar worden er allerlei toplijsten bekendgemaakt. Zo word je op de radio om je oren geslagen met hitlijsten, van de Top 1000 tot de Top 4000. In onze gemeente hebben we de Top 50 Machtig Mooie Mensen. Het is een jaarlijkse ranglijst van ondernemers, bestuurders en invloedrijke personen uit De Ronde Venen en omgeving die veel invloed hebben op hun omgeving, maatschappelijk en zakelijk iets betekenen én vooral gewaardeerd worden door hun netwerk. De lijst wordt gepubliceerd door INTO Business De Venen, een regionaal magazine voor ondernemers en zakenclubs. Het verschil met andere lijsten? Deze is écht lokaal en regionaal.

Het VeenLanden College

De presentatie van de wintereditie van het magazine en de Top 50 vond dit jaar plaats op het VeenLanden College in Mijdrecht. Leerlingen van de school hielpen mee in de organisatie en kwamen zo in contact met ondernemers en bestuurders; mogelijk hun toekomstige werkgevers of collega’s. Rector Henk Ligthart benadrukte in het openingsinterview het belang van een goede samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Met gepaste trots vertelde hij over de lancering van de Business Launch, een initiatief waarbij leerlingen met ondernemersambities de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en te experimenteren. Een waardevol initiatief, want de jeugd heeft de toekomst.

Lokaal schouderklopje

Na de aandacht voor onderwijs en toekomst was het tijd voor het moment waar velen naar uitkeken: de bekendmaking van de Top 50. De spanning was voelbaar in de zaal. Het is toch wel een lijstje dat ertoe doet, al is het helemaal niet erg als je er niet in staat. Maar heel eerlijk: iedereen is toch wel trots als men er wél in staat. Het is een lokaal schouderklopje en wie vindt dat nu niet leuk om te krijgen? En wie zijn de nieuwkomers? Wie zijn de stijgers? En natuurlijk de grote vraag: wie staat er op nummer 1?

Een ‘gewone’ burger op nummer 1

Organisator Martijn van Dalen wist de spanning vakkundig op te bouwen. Via een aftelvideo werd van nummer 50 toegewerkt naar de top van de lijst. De top 5 bestond dit jaar uit Theo Agterof, Henk Ligthart, Dizzy Soederhuizen, Bernice Nonnekes en op nummer 1: een ‘gewone’ burger, Maarten Divendal, die op 10 november 2025 na veertien jaar officieel afscheid nam als burgemeester van De Ronde Venen. In die jaren vervulde hij zijn rol met grote toewijding en betrokkenheid en was hij steevast in de top 10 van de lijst te vinden. Dit jaar volgde de bekroning met de eerste plaats.

Eregalerij

Met deze overwinning voegt Maarten Divendal zich toe aan de eregalerij van Meest Machtig Mooie Mensen. Na zijn burgemeesterschap is dit zijn eerste officiële titel als burger. Voormalige winnaars keren niet meer terug in de lijst en genieten voortaan eeuwige roem in de eregalerij. In het juryrapport stond treffend te lezen: ‘Daadkrachtig waar nodig, bemiddelend waar gewenst en altijd paraat.’

Daar is geen woord aan toe te voegen. Maarten Divendal kan nu genieten van een welverdiend pensioen, met deze mooie eretitel op zak en laat de gemeente achter als een gespreid bedje voor zijn opvolgster Rosan Kocken.

‘Daadkrachtig waar nodig, bemiddelend waar gewenst en altijd paraat’, aldus het juryrapport. Foto: Patrick Hesse/Vision Quest.