Maak kennis met burgemeester Rosan Kocken

De Ronde Venen – Rosan Kocken is 26 november geïnstalleerd als burgemeester van De Ronde Venen. Komende tijd wil zij graag met veel inwoners en organisaties kennismaken om de inwoners en de dorpen beter te leren kennen en om te horen wat er leeft. Wilt u, alleen of met anderen, haar vertellen wat u belangrijk vindt voor de gemeente? Stuur dan een mail naar: halloburgemeester@derondevenen.nl en vermeld naam en contactgegevens.

Rosan Kocken: “Drie weken geleden ben ik als burgemeester begonnen in deze mooie gemeente. Nu ik ben opgestart, wil ik graag met inwoners kennismaken om te horen wat er leeft. Op die manier leer ik niet alleen de inwoners beter kennen, maar hoor ik ook wat zij belangrijk vinden en waar zij waarde aan hechten. Ook leer ik de dorpen in onze gemeente dan beter kennen. Allemaal zaken die belangrijk zijn om mijn werk goed te kunnen doen. Mijn bedoeling tijdens de gesprekken is vooral te luisteren om te horen wat er speelt. Ik kan geen oplossingen bieden voor problemen die misschien al langere tijd spelen, ik denk ook niet dat mensen dat verwachten. Maar waar ik kan probeer ik het onderwerp een zetje te geven om tot een oplossing te komen. Ik zou het echt heel leuk vinden als veel inwoners zich aanmelden.’’

Op de foto: Burgemeester Rosan Kocken. Foto: aangeleverd.