Maak je eigen vogelparadijs in de voorjaarsvakantie

Wilnis – Op woensdag 21 februari kun je van 14.00 tot 16.00 uur je eigen vogelparadijs maken bij De Woudreus in Wilnis. Rijg een pindaslinger en vul een theekopje met vet voor de vogels. Het is ook mogelijk om een garde met nestmateriaal (hooi, stro, wol, takjes en pluis) te vullen. Als de vogels een nestje gaan bouwen, komen ze eerst bij jou in de tuin of op je balkon om nestmateriaal te shoppen! Zo heb je straks een compleet vogelparadijs op je balkon of in je tuin. Je kunt ook lekker naar buiten, op vogelexcursie met een zoekkaart en verrekijker en wie weet spot jij wel een bijzondere vogel! En je leert over de tafelmanieren van vogels. Vogels eten niet met mes en vork maar met hun snavel. Welke vogel heeft de beste snavel om veel en lekker te kunnen eten?

Je kunt gelijk ook een gratis winterkaart ophalen, een mooie zoekkaart waarmee je vijf vogels bij je huis kunt spotten. Op de achterkant van de kaart vind je tips over hoe je vogels een handje kunt helpen in de winter. Je kunt de winterkaart ook downloaden op www.dewoudreus.nl. Bezoek ook onze soorten schatkamers, een mini-museum over biodiversiteit.

Je bent welkom, samen met je (groot)ouders/ begeleiders. De activiteiten vinden in en om de Woudreus en het Speelwoud (park) plaats. Leeftijd: kinderen van 4 t/m 12 jaar. Aanmelden kan via www.dewoudreus.nl > ga naar ‘Activiteiten’. Deelname aan de activiteit kost twee euro, inclusief materialen.

Biodiversiteit

De activiteit ‘Geluksvogels’ vindt plaats in het kader van ons themajaar over biodiversiteit. We leven op aarde samen met ontelbaar veel soorten planten en dieren, van heel groot tot piepklein. Kijk maar eens goed in je tuin of in het groen in je buurt en zie hoeveel verschillende dieren en planten er leven. Al die soorten planten, dieren en wij mensen zijn afhankelijk van elkaar. Dat heet biodiversiteit. Meer informatie vind je op www.dewoudreus.nl > ga naar ‘Zelf aan de slag’.