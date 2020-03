Ludieke en geslaagde actie van Zaai

Aalsmeer – Zaterdag 21 maart – door veel mensen nog steeds gezien als het begin van de lente – heeft dit jaar toch een wat ander karakter gekregen. Het Covid 19 virus heeft zijn impact op het leven de mens. De ontstane apocalyptische situatie kent echter vele gezichten. Onder andere; de angstigen die hamsteren, de fatalisten die denken: het zal allemaal wel meevallen en degenen die met ludieke ideeën komen. Bij deze laatste – en gelukkige ook grote groep – behoren de Zaailingen, de startende ondernemers die meedoen aan het coach-project Zaai.

Kirsten Verhoef (project organisator Zaai) nam het voortouw om ondernemers, die het in deze Corona tijd heel zwaar hebben, een hart onder de riem te steken. In overleg met intervisie groepen kwamen vele ideeën aan de orde tot Elise Hollestelle op een lumineus idee kwam om de kwekers te ondersteunen. Want bloemen horen bij Aalsmeer! De verdrietige beelden van de vernietigde bloemen hebben op velen diepe indruk gemaakt. En – zo was de gedachte – als de bloemen niet naar de mensen kunnen komen dan worden de bloemen naar de mensen gebracht.

Veel bijval

“Hoe werd dat zo snel georganiseerd?”, was een vraag aan Wilco Hoogeveen van Turf. “Wij hebben via mail en video met een aantal Zaailingen contact gezocht om ons plan meer vorm te geven en de taken te verdelen, zoals: Wie neemt contact op met de kwekers? Wie checkt of de gemeente akkoord gaat? Wie schrijft de tekst voor de promotie? Wie maakt de poster en banner; hoe gaan wij het doen met betalingen. logistiek en planning? Nu hebben wij binnen Zaai tekstschrijver Romy Veul, zij zorgde voor een wervende tekst en Elise ontwierp de aansprekende flyer. Toen de kwekers werden benaderd was er veel bijval, meerdere van hen deden ook zelf mee, zorgden voor vervoer en veilingkarren”, vertelt Kirsten Verhoef.

Blije verrassing

Voor de bewoners van Nieuw-Oosteinde was het een blije en welkome verrassing om de karren met bloemen door de straat te zien komen. Ook mensen van buiten de wijk kwamen naar Aalsmeer-Oosteinde. De getroffen voorbereiding was voldoende om de hele actie goed en georganiseerd te laten verlopen, de logistiek klopte, de mensen bleven – na enig aandringen – op de gevraagde afstand, betaalde per pin en waren blij om juist in deze absurde tijd toch een bloemetje in huis te kunnen halen. “Het was zo een aparte sfeer”, vertelt één van de koopsters, zij kon nu een vriendin een mooie bos bloemen schenken die dat wegens treurige familie omstandigheden hard nodig had.

Vrolijkheid zaaien

Het doel van Zaai om ondernemers te openlijk steunen is één van de bewijzen dat het huidige ondernemersklimaat duidelijk aan het veranderen is. Het begrip voor elkaar en de gunfactor – juist in moeilijke tijden – is een zeer positieve ontwikkeling. Dat er tot slot ook nog bloemen gebracht konden worden naar een aantal verzorgingstehuizen bezorgde de creatieve Zaailingen een tevreden gevoel. Hun opzet; de kwekers te helpen was geslaagd. Samen met de kwekers hebben zij vrolijkheid gezaaid bij de mensen!

Er wordt nu onderzocht of er nog andere steunacties in de toekomst kunnen worden georganiseerd. Voor meer informatie Kirsten Verhoef tel. 0297- 366182 of via de mail kirsten@syltsupport.nl

Janna van Zon

Foto’s: www.kicksfotos.nl