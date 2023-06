Loting Tour de Kwakel￼

De Kwakel – Er hebben zich weer 95 enthousiastelingen aangemeld voor het Kwakelse Tourspel. Velen van hen vinden het prettig dat in een snel veranderende wereld, de Tour de Kwakel nog steeds gebaseerd is op originele regels en principes. Toch zullen er dit jaar enkele veranderingen zijn. Wat niet verandert is het moment van de loting, te weten de woensdagavond voor de start van de Tour.

Tijdens de loting worden de deelnemers in teams van vijf verdeeld. Daarbij is de eindstand van vorig jaar bepalend voor de plaatsing van dit jaar. De ploegen zijn vernoemd naar Spaanse wielrenners die in de Tour de France succesvol zijn geweest. Dit naar aanleiding van de Tourstart in Spanje. Een grote verandering in de spelregels van dit jaar is dat het op de 1e rustdag voorspelde eindklassement meetelt in de totaalstanden. Hiermee blijft het spel hopelijk langer spannend. Saillant detail is dat twee huidige bestuursleden van de Tour, Chris (zie foto) en Jim, in respectievelijk 2021 en 2020 de eindwinst uit handen hadden moeten geven, mocht het eindklassement toen ook al meegeteld hebben. Een andere verandering zullen de deelnemers bemerken in ’t Tourhome als zij zich woensdag 28 juni vanaf 20:00 verzamelen. Deze houdt de Tourdirectie nog even geheim. Zij hoopt uiteraard zoveel mogelijk deelnemers in ’t Tourhome te mogen verwelkomen om de loting bij te wonen. Het loten zelf zal rond 20:30 aanvangen.

Foto: Dirk Plasmeijer