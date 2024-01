Lorena Wiebes en Rens Grommel succesvol tijdens het NK baanwielrennen￼

Regio – Lorena Wiebes en Rens Grommel hebben afgelopen week meegedaan aan het NK baanwielrennen in Apeldoorn. Profwielrenster Lorena Wiebes bij het team SD Workx werd Nederlands kampioen op de onderdelen afvalkoers, koppelkoers en scratch. Zij was afgelopen jaar ook al heel succesvol op de weg. Rens Grommel won goud op het onderdeel Keirin en zilver op het onderdeel 1 kilometer tijdrit bij de U19. De twee leden van de UWTC waren op hun onderdelen oppermachtig. Voor Rens Grommel waren het zijn eerste wedstrijden op de wielerbaan en dus verraste hij met zijn titel zichzelf maar ook zijn concurrenten. Ook was Rens al de snelste op de 200 meter sprint. Dat is een onderdeel voor plaatsing in het sprinttoernooi. Daarin werd hij vijfde. Duidelijk is dat meer ervaring en specifieke training hem verder kan ontwikkelen.