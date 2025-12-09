Lopen voor spieren: twee Vinkeveense meiden komen in actie

Door Donald Esser

Vinkeveen – December is de maand van lichtjes, warmte en samen zijn. Maar voor duizenden kinderen in Nederland is het ook een maand waarin de beperkingen van een spierziekte extra voelbaar zijn. Niet kunnen rennen in de sneeuw, niet dansen op kerstmuziek, soms zelfs niet een pen kunnen vasthouden om een kerstkaart te schrijven. Het zijn dingen die voor ons vanzelfsprekend lijken, maar voor 20.000 kinderen in ons land is dat een dagelijkse strijd.

Twee stoere meiden uit Vinkeveen – Sophie en Amy, beiden 10 jaar en leerling van OBS De Pijlstaart – besloten dat ze niet langs de kant willen blijven staan. “Wij kunnen wél lopen en daarom zetten wij onze spieren in voor kinderen die dat niet kunnen”, vertellen ze vastberaden. Hun actie is onderdeel van 3FM Serious Request en steunt het goede doel Spieren voor Spieren, een organisatie die zich inzet voor kinderen met een spierziekte. Het ingezamelde geld gaat naar onderzoek, behandeling en ondersteuning van gezinnen die elke dag geconfronteerd worden met deze zware realiteit.

Elke stap telt

Zaterdag 20 december trekken Sophie en Amy hun wandelschoenen aan voor een bijzondere tocht: 20 kilometer wandelen. Niet zomaar een afstand, maar een symbolische route: voor elk kind met een spierziekte lopen ze één meter. “Dat zijn 20.000 kinderen, dus 20.000 meter. Elke stap is voor iemand die zelf niet kan lopen”, legt Sophie uit. Amy vult aan: “We willen laten zien dat bewegen kracht geeft en dat we samen verschil kunnen maken.”

Hun motivatie is hartverwarmend. Terwijl veel leeftijdsgenootjes zich voorbereiden op kerstfilms en cadeautjes kiezen deze meiden voor een uitdaging die niet alleen fysiek, maar ook emotioneel is. “We hopen dat mensen ons steunen, want het geld is hard nodig”, zegt Amy. “Geen enkel kind mag langs de kant blijven staan.”

Hoop, perspectief en kwaliteit

Spieren voor Spieren zet zich al jaren in om kinderen met een spierziekte een betere toekomst te geven. Het gaat niet alleen om medische zorg, maar ook om hoop, perspectief en kwaliteit van leven. Onderzoek naar spierziekten is kostbaar en complex, maar elke euro brengt dichter bij oplossingen. Acties zoals die van Sophie en Amy zijn onmisbaar om dit werk mogelijk te maken.

Doe mee, steun hun actie! Wil jij deze kanjers helpen om hun doel te bereiken? Doneer via hun actiepagina: www.npo3fm.nl/kominactie/acties/samen-lopen-voor-spieren. Elke bijdrage, groot of klein, maakt verschil.

Sophie (links) en Amy zijn klaar om te wandelen voor een wereld waarin iedereen kan bewegen.

Foto: aangeleverd.