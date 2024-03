Lonneke Dort probeert zich te verhouden tot eigen comfortzone

Abcoude – Lonneke werd wildernisgids en is er klaar voor om tijdens de apocalyps het bos in te trekken. Tot die tijd is ze in ons midden en probeert ze zich te verhouden tot beige mensen, groetjes en sudderen in je eigen comfortzone. In ‘Wat mij betreft’ neemt Lonneke je met haar gitzwarte humor en liedjes mee in haar visie op de wereld en hoe mensen met elkaar omgaan.

In 2017 won Lonneke de juryprijs op het Amsterdams Kleinkunst Festival. Drie jaar later werd ze uitgeroepen tot één van de negen cabaretiers van de NRC 101 Nieuwe Talenten. Over haar laatste voorstelling schreef De Theaterkrant: ‘Een enkele blik vol onbegrip of verontwaardiging is voldoende om de wereld vanuit haar perspectief te zien. Met haar bijzondere stemgeluid, ijskoude blauwe ogen en lange, stoere lijf kan ze zo nu en dan lekker meedogenloos uit de hoek komen’.

Recentelijk (december 2023) mocht Lonneke Dort het Stijgend Applaus Stipendium in ontvangst nemen. Met het stipendium kan zij haar artistieke muziek naar een nog hoger plan tillen. De jury ondersteunt het ontwikkelen van haar diepere sound ten behoeve van de groei van haar succesvolle theatershow.

De avond wordt gehouden op donderdag 21 maart, in Koffiehuis Onder de Hanenbalken, Hoogstraat 35 in Abcoude. Kaarten te reserveren via www.theaterpietmondriaan.nl.