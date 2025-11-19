Mijdrecht – Woningbouwvereniging Cazas heeft aangekondigd dat een aantal woningen aan de Koningin Wilhelminalaan in Mijdrecht moet worden gesloopt vanwege funderingsproblemen. “Wij pleiten voor modulaire bouw”, zegt Simone Borgstede, fractievoorzitter van Lokaal en Fair.

“Met modulaire bouw kunnen snel en efficiënt volwaardige woningen worden gerealiseerd, volledig voorzien van moderne luxe en comfort. Deze nieuwe woningen voldoen aan de hoogste duurzaamheidseisen en zien er bovendien fantastisch uit.”

Seniorenhuisvesting

Lokaal en Fair ziet daarnaast kansen voor seniorenhuisvesting. “Het zou geweldig zijn als er in het centrum appartementen voor senioren worden gebouwd, zodat mensen dichtbij voorzieningen kunnen blijven wonen. Tegelijk komen er door doorstroming weer woningen vrij voor gezinnen en starters”, aldus Borgstede.

Het toepassen van modulaire bouw aan de Koningin Wilhelminalaan biedt volgens Lokaal en Fair grote voordelen: snellere realisatie, betere kostenbeheersing, duurzaamheidswinst en minder overlast voor de buurt. In Alkmaar werd recent een modulair woonproject met huurwoningen gerealiseerd dat laat zien dat modulaire bouw geen concessies doet aan kwaliteit of uitstraling – het gaat om volwaardige appartementen van hoge standaard.

Lokaal en Fair benadrukt dat snelheid, duurzaamheid en samenwerking met regionale bedrijven cruciaal zijn. “We willen dat dit project een voorbeeld wordt van toekomstgericht bouwen in onze gemeente. Het gaat niet alleen om het vervangen van woningen, maar om het bouwen van een betere toekomst voor Mijdrecht.”

Op de foto: Lokaal en Fair: ‘Versnel sloop en nieuwbouw met modulaire bouw’. Foto: aangeleverd.