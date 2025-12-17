Lokaal en Fair presenteert Simone Borgstede als lijsttrekker

De Ronde Venen – Lokaal en Fair heeft bekendgemaakt, dat Simone Borgstede is gekozen tot lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Hoewel de partij in 2026 voor het eerst meedoet, is Borgstede al jarenlang een vertrouwd gezicht in de lokale politiek. Sinds 2014 is zij actief als raadslid en fractievoorzitter, sinds 2022 voor Lokaal en Fair, de partij die zij samen met Ria de Korte oprichtte.

“Het is een eer om namens Lokaal en Fair het team te mogen aanvoeren”, zegt Borgstede. “Wij staan voor samenwerken, zorgzaam en toekomstgericht, met visie, daadkracht en creativiteit. We zetten ons in voor betaalbaar wonen, goede zorg, sterke dorpen, toekomst-bestendige keuzes, een bloeiende lokale economie en een bestuur dat écht luistert.”

Ondanks dat Lokaal en Fair slechts twee zetels heeft, wist de partij met twee moties af te dwingen dat bij nieuwe woningbouwprojecten voortaan 66% van de woningen betaalbaar moet zijn. Daarnaast is vastgelegd dat minimaal 50% van deze woningen beschikbaar komt voor Rondeveners. “Dit zijn belangrijke stappen om ervoor te zorgen dat starters in onze gemeente kunnen blijven wonen. Tegelijk biedt het senioren de mogelijkheid om door te stromen naar een betaalbaar alternatief voor hun soms te grote woning, waardoor er weer ruimte ontstaat op de woningmarkt.”

De kandidatenlijst is nog niet volledig gevuld. “Lokaal en Fair roept inwoners die willen meedenken of meedoen op om zich aan te sluiten.” Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via info@lokaalenfair.nl.

Op de foto: Lijsttrekker Simone Borgstede ontvangt namens het bestuur van Lokaal en Fair de felicitaties en bloemen van Niels van Nobelen. Foto: aangeleverd.