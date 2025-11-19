Mijdrecht – Hoe kun je het gedrag van kinderen met autisme beter begrijpen? Maandag 24 november organiseert Praat Lokaal ASS een bijeenkomst in de Bibliotheek Mijdrecht, van 20.00 tot 21.30 uur, waar Monique Hoppenbrouwers van Praktijk Verbindingspracht de Loekemeijermethode toelicht.

Gehechtheidsfase

Deze methode kijkt niet naar kalenderleeftijd of cognitieve ontwikkeling, maar naar de sociale en emotionele gehechtheidsfase waarin een kind zich bevindt. Door daarop aan te sluiten, voelen kinderen zich gezien en begrepen. Met de juiste actieve nabijheid kan de gehechtheidsontwikkeling verdergaan, waardoor kenmerken van autisme minder op de voorgrond staan.

Vanuit verbinding en vertrouwen

Volgens Hoppenbrouwers doorlopen kinderen met autisme dezelfde gehechtheidsfasen als andere kinderen, maar vaak met vertraging of stilstand. Door terug te schakelen naar eerdere fasen en verwachtingen daarop af te stemmen, kan een kind stappen zetten: van overleven naar echt leven, vanuit verbinding en vertrouwen.

Praktische afspraken

Praat Lokaal ASS biedt ouders van kinderen met – een vermoeden van – autisme een plek om ervaringen te delen, vragen te stellen en elkaar te steunen. Onderwerpen variëren van schoolkeuze tot zwemles en praktische afspraken. Het initiatief wordt begeleid door ervaringsdeskundige ouders Nicolette de Lange en Marjolein.

Meer informatie, inclusief aanmelding voor de bijeenkomst en de WhatsAppgroep voor ouders, is te vinden via derondevenen.ouderslokaal.nl. Ouders Lokaal zoekt bovendien vrijwilligers die het team willen versterken.

Op de foto: Loekemeijermethode centraal bij Praat Lokaal ASS. Foto: aangeleverd.