Locaties babbelbankjes in Aalsmeer bekend

Aalsmeer – Met babbelbankjes vraagt de gemeente aandacht voor de onderwerpen eenzaamheid en verbinding. Eind vorig jaar konden mensen locaties nomineren en stemmen via participatie.aalsmeer.nl. In totaal zijn 33 plekken genomineerd. Na een zorgvuldig selectieproces zijn de tien locaties voor de babbelbankjes bekend.

Er is geselecteerd op aantal stemmen, geschiktheid, spreiding door de gemeente en de hoeveelheid bestaande bankjes in de omgeving. Wethouder Zorg Wilma Alink: “Ik denk dat we een lijst met hele mooie locaties voor babbelbankjes hebben. De bankjes staan klaar en zullen vanaf deze maand geplaatst worden op de gekozen plekken. Ik vind het alleen heel jammer dat er geen locatie in Nieuw-Oosteinde is genomineerd. We kijken daarom naar mogelijkheden om daar alsnog een bankje te realiseren. Omdat Zorg en Zekerheid heeft toegezegd twee babbelbankjes te betalen, is dit nu mogelijk.”

Drie Kolommenplein

Onomstreden nummer één locatie voor een babbelbankje is het Drie Kolommenplein. Niet alleen had deze plek de meeste stemmen, een bankje op deze locatie is ook goed realiseerbaar. Ook onder de molen in de Zijdstraat zal een babbelbankje komen. Dit bankje wordt echter pas geplaatst als de herinrichting van de Zijdstraat gereed is. Andere locaties die zijn geselecteerd, zijn bij de vijver bij de Apollostraat en met zicht op het Gevelgedicht bij het Seringenpark. Deze locatie werd aangedragen via Zorg en Zekerheid. De regionale zorgverzekeraar heeft daarom toegezegd dit bankje te betalen. Daarnaast komt er een babbelbankje op het Burenplein, bij de Linnaeuslaan, met zicht op de Stommeermolen, en op de Hoge Dijk, waar de Pelgrimswandelroute langsloopt. Ook dit laatste bankje wordt door Zorg en Zekerheid betaald.

Kudelstaart

In Kudelstaart komen drie babbelbankjes. Eén bij de Proosdijhal, bij het hondenuitlaatveld, op het Boezemdijkpad, ter hoogte van de Madame Curiestraat, en op de vlonder, bij de vijver aan de Zonnedauwlaan. Mensen die een bankje hebben genomineerd, zijn op de hoogte gebracht via het participatieplatform van de gemeente.

Plaatsing bankjes

De bankjes zien er anders uit dan de gewone bankjes in Aalsmeer en Kudelstaart en worden allemaal voorzien van een plakkaat met een vraag. Zo heeft iedere babbelbank een andere gespreksopener, die het begin kan zijn van mooie ontmoeting. Het eerste bankje wordt binnenkort onthuld in het bijzijn van onder andere de indiener van de motie, Marlon van Diemen, en Charlotte Mosk, programmaleider Positieve Gezondheid bij Zorg en Zekerheid.