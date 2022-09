Literair Café 102 met Lieve Joris in Bibliotheek

Amstelland – Elke maand een exclusieve mogelijkheid om in gesprek te gaan met een bekend auteur, dat is Literair Café 102! Stel brandende vragen, deel ervaringen, of misschien een literaire discussie starten? Het is allemaal mogelijk op deze bijzondere avond. In de bibliotheek worden inspirerende auteurs ontvangen die staan te popelen om met lezers in gesprek te gaan over hun nieuwste werk. De auteur van de avond op donderdag 13 oktober is Lieve Joris en zij is internationaal bekend als schrijfster van non-fictieboeken over de Arabische wereld, Afrika, Oost-Europa en China. Haar werk werd in acht talen vertaald en bekroond met onder andere de Henriëtte Roland Holst-prijs, de Cultuurprijs van de Vlaamse Gemeenschap, de Bob den Uyl Prijs en de Franse Prix Nicolas Bouvier.

Haar nieuwste boek is de roman ‘Hildeke’. Nadat zij in ‘Terug naar Neerpelt’ schreef over haar bewonderde en verguisde broer Fonny, duikt Lieve Joris in ‘Hildeke’ opnieuw in haar familiegeschiedenis. Deze keer richt zij de blik op haar jongere zus, die het downsyndroom heeft en na de dood van haar ouders onder de hoede komt van haar broers en zussen. Hildeke heeft een ‘zingend hartje’, waardoor ze alom geliefd is, maar beschikt ook over een feilloze antenne voor goed en kwaad.

Met liefde en humor portretteert Lieve Joris de grote Vlaamse familie die ze op haar negentiende ontvluchtte en waar ze, door de toenemende zorg voor haar ouders en voor Hildeke, naar terug wordt gezogen. Terwijl het schuldgevoel over haar jarenlange afwezigheid knaagt, steken oude familiespanningen de kop op. Maar Hildeke houdt hen tot het einde toe bij elkaar.

Het Literair Café 102 met schrijfster Lieve Joris op donderdag 13 oktober is van 19.30 tot 21.00 uur in Bibliotheek Amstelveen op het Stadsplein. De toegang is voor leden 7,50 euro, niet-leden betalen 10 euro entree. Kaarten zijn online te koop via www.debibliotheekamstelland.nl.