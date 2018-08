Lions MeerSpinning voor ‘Hoofddorp aan Zee’

Op zondag 2 september, gelijktijdig met de Haarlemmermeer-run organiseren de Lions Clubs Haarlemmermeer en Haarlemmermeer-Ringvaart in samenwerking met ‘Het Cultuurgebouw’ en wielerclub ‘De Bataaf’ een spinfietsevenement.

Na 10 jaar ‘Meerwandelen en Meerfietsen’ door de mooie plekken van Haarlemmermeer en 5 jaar Lions Meerkamp onder het motto ‘Meerbewegen’ is het nu tijd voor iets nieuws. Dat is gevonden in het organiseren van een uur spinnen op een soort racefiets. Eigenlijk is het fietsen zonder een meter vooruit te komen maar wel de inspanning leveren die nodig is bij het echte wielrennen. Wil je langer fietsen dan 1 uur? Dat kan. Het evenement vindt plaats van 11.00 uur tot 15.00 uur. En je spant je niet voor niets in. De opbrengst is voor ‘Hoofddorp aan Zee’, een fantastische vakantieweek in Hoofddorp georganiseerd voor kinderen die niet op vakantie (kunnen) gaan.

De vraag is natuurlijk: “Hoe komen de Lions aan veel geld voor dit goede doel?” Het antwoord is simpel: kom gewoon spinfietsen als club (vrienden) of individueel. De spinningfietsen staan opgesteld op het Raadhuisplein in Hoofddorp-Centrum, zestig fietsen bij elkaar en de fietsers worden voluit aangemoedigd door ervaren spin-instructeurs, de ‘presenters’.

De prijs voor een fiets is €10 voor 1 uur. Reserveren van een fiets is bijna hetzelfde als een kaartje kopen bij De Meerse. Sterker, het reserveren van een spinfiets gaat via het kaartreserveringssysteem van De Meerse. Via de website www.meerbewegen.org en het klikken op MeerSpinning 2018. Klik daar op het logo van Het Cultuurgebouw en kiest voor zondag 2 september en het gewenste uur. Na doorlopen van de boeking volgt het e-ticket met de gereserveerde tijd en fietsen per e-mail.

En er is meer. De mogelijkheid om je te laten sponsoren door familie of vrienden met behulp van het programma ‘Small Money Big Smile’. Een methode die op scholen erg succesvol is, waarbij familie en vrienden de activiteiten financieel belonen, allemaal voor het goede doel. Op dezelfde websitepagina lees je alles over de mogelijkheden van b.v. niet fietsen maar wel doneren, ook via Small Money Big Smile, of lid worden van de club van honderd en/of de mogelijkheid om één van de sponsorpakketten te kopen.

Nog vragen of wensen? Ga naar het contact formulier op de website www.meerbewegen.org en er zal zo snel mogelijk gereageerd worden. Het zal ongetwijfeld een sportieve dag worden op 2 september met de Haarlemmermeer Run en het Lions MeerSpinning event.