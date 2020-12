Lions brengen Kerst verrassing

Mijdrecht-Wilnis – De Traditionele Lions Kerst Inn kan dit jaar niet plaats vinden. De deelnemers worden echter niet vergeten. Al bijna 30 jaar verzorgt de Lionsclub Mijdrecht-Wilnis een Kerst-Inn, een brunch, op de eerste kerstdag. Helaas kon dat dit jaar wegens corona niet op de traditionele manier plaatsvinden. Nu komen de deelnemers niet naar de Lions, maar gaan de Lions naar de deelnemers. In samenwerking met het Ronde Venen Fonds, Het Chocoladehuisje en van der Wilt gerbera’s brachten de Lions een kerstpresentje bij de deelnemers van voorgaande jaren. Ook gingen de Lions, met een kerstpresentje, langs bij de zorgverleners van Zonnehuis Majella zij verdienen in deze corona tijd een extra pluim. Bijgaande foto’s tonen de symbolische overhandiging in Zonnehuis Majella en wooncentrum De Kom aan de deelnemers