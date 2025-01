Lintenactie ‘Hart voor Kanker’ in Raadhuis

Aalsmeer – Afgelopen maandag 27 januari zijn de linten in de burgerzaal van het Raadhuis opgehangen voor de actie ‘Hart voor Kanker’. De vele hartjes die de organisatie mocht ontvangen voor dierbaren zijn daarop bevestigd. De actie werd officieel gestart door Eira (haar naam is ontleend van haar opa Arie). Zij hing samen met haar oma het lint voor haar opa op. Er zijn 65 linten te bekijken voor steun en hoop met liefde voor de dierbaren die kanker hebben of hebben gehad of zijn overleden aan deze ernstige ziekte. De teksten zowel aan de voor- als achterkant van de hartjes zijn soms ingrijpend en emotioneel, maar er zijn zeker ook hoopvolle teksten en mooie versieringen.

Er ligt een schrift om wat in te schrijven en er zijn kleine lintjes om op te spelden. De linten met hartjes zijn te bezichtigen tot en met 12 februari. Al deze dagen is ook de watertoren paars gekleurd om aandacht te vragen voor Wereldkankerdag op 4 februari. De hartenactie kwam tot stand in samenwerking met Participe en uiteraard in samenspraak met burgermeester en wethouders. Meer informatie via team Hart voor Kanker Aalsmeer per e-mail: f.huijbregts@participe.nu of jbkooij@kabelfoon.nl

Foto: Eira met haar oma bij de linten met hartjes in de burgerzaal (aangeleverd).