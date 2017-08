Uit lift bevrijd door de brandweer

Aalsmeer – Zondag 27 augustus even voor half een in de middag werd de brandweer van Aalsmeer gealarmeerd voor een liftopsluiting in zorgcentrum Aelsmeer aan het Molenpad. Er bleken drie personen vast te zitten in de lift. De brandweer heeft de drie uit hun benarde positie weten te bevrijden. Alledrie waren ze opgelucht en natuurlijk heel blij.

Naast branden blussen, assistentie verlenen bij ongelukken en onder andere informatie geven over hoe een brand te voorkomen, biedt het korps Aalsmeer ook hulp bij allerlei zaken waar hun expertise en materieel voor ingezet kan worden. Een gevarieerde baan op vrijwillige basis. Ook iets voor jou? Het korps Aalsmeer kan extra handen goed gebruiken. Kijk voor meer informatie op www.vrijwilligerbijdebrandweer.nl of ga een kijkje nemen op maandagavond bij de kazerne aan de Zwarteweg bij de wekelijkse oefenavond.

Foto: Brandweer Aalsmeer