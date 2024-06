Liefde voor bloemen op Aalsmeer Flower Festival 

Door Joke van der Zee

Aalsmeer – Aalsmeer heeft het Bloemencorso enige tijd geleden vaarwelgezegd maar een waardig opvolger heeft zich aangediend: het Aalsmeer Flower Festival. Natuurlijk anders dan het typische Aalsmeerse bloemenevenement van weleer, geen praalwagens, maar wel veel pracht en praal rondom het thema bloemen. Op twee locaties in de gemeente kan het publiek kennismaken met bloemrijke creaties en arrangementen. In het Flower Art Museum ontwierp Marloes Joore alle bloemstukken en Christa Snoek deed dat voor de locatie Historische Tuin. Beide arrangeurs hebben hun sporen ruimschoots verdiend. Wie ondersteboven wil raken van de schoonheid die bloemen geven, in hun eenvoud of in een bijzondere creatie kan dat zaterdag 22 en zondag 23 juni tussen 11.00 en 17.00 doen. Naast het bewonderen van bloemcreaties, bloemenkunst en een speciale rondvaart door het Westeinderplassengebied zijn er nog meer activiteiten. Kijk op de website voor het complete programma: https://www.aalsmeerflowerfestival.nl.

Bloemenkasje

Afgelopen vrijdag 21 juni ging het Festival officieel van start. In het Flower Art Museum waren genodigden en betrokkenen getuige van het doorknippen van het gouden lint om een oud bloemenkasje. Dat stond jarenlang op het parkeerdak van FloraHolland. In de glazen kas zullen films rondom het thema bloemen worden getoond. Aan Constantijn Hoffscholte, directeur van het museum en burgemeester Gido Oude Kotte, tevens voorzitter Greenport Aalsmeer, de eer om de ruimte officieel in te luiden. Zij kregen hulp van Jan de Boer (exporteur) die het kasje ooit in gebruik had om mensen uit de sierteelt op een toepasselijke plek te ontmoeten. Hij deed het glazen onderkomen cadeau.

Hortensia

Tijdens het Aalsmeer Flower Festival staat de hortensia in een speciaal daglicht. Er zijn maar liefst 200 soorten van deze kleurige bol, die in diverse roze, witte en blauwe tinten in tuinen maar ook in boeketten de show steelt. Constantijn Hoffscholte spoorde iedereen aan om vooral de verschillende arrangementen bij de ‘parels’ van Aalsmeer te gaan ontdekken, ‘zijn’ museum maar ook de Historische Tuin. Wie de bloemcreaties bekijkt moet haast wel van bloemen gaan houden, mocht die liefde er nog niet zijn. En ook volgens burgemeester Oude Kotte is liefde belangrijk: “Er verandert veel in de sierteeltsector, op innovatief gebied maar ook op het gebied van arbeid, waar er zorgen zijn. Maar wat nooit verandert is de liefde voor bloemen!”

Foto: Net voor de officiële openingshandeling nemen Jan de Boer, burgemeester Oude Kotte en Constantijn Hoffscholte plaats voor het bijzondere ‘glazen huis’. Foto: J. vd Zee.