Licht in de duisternis: een avond met DRV

De Ronde Venen – Avond- en nachtfotografie vraagt om geduld, techniek en een scherp oog voor detail. Tijdens de recente clubavond van Fotoworkshop DRV trokken leden eropuit met camera en statief, op zoek naar het spel van licht en schaduw. Lange sluitertijden maakten het mogelijk om de stilte van de nacht vast te leggen, terwijl reflecties in water en op natte straten een extra dimensie toevoegden.

Opvallend was de diversiteit in benadering. Waar sommigen zich lieten verleiden door het warme licht van straatlantaarns en verlichte gevels, kozen anderen voor het subtiele schijnsel van een enkele lamp. Het kleurgebruik varieerde eveneens: levendige tinten tegenover ingetogen zwart-wit, waarbij contrast en sfeer een geheel eigen verhaal vertelden. Deze variatie toont hoe persoonlijk de blik van een fotograaf is, zelfs binnen één thema.

Binnenkort zijn de resultaten te zien in verschillende expositieruimtes in De Ronde Venen, waaronder Hofland Medisch Centrum, De Huifkar, Bibliotheek Mijdrecht, Gezond Wilnis, De Willisstee en het Piet Mondriaan-gebouw. Een kans om te ervaren hoe nachtbeelden meer kunnen zijn dan registraties; het zijn interpretaties van stilte, licht en tijd.

Voor wie nieuwsgierig is naar de wereld achter de lens organiseert Fotoworkshop DRV maandag 12 januari een open avond in De Willisstee in Wilnis. Gastspreker Michel Heijmans deelt dan zijn visie op straatfotografie. De zaal opent om 19.30 uur, het programma start om 19.45 uur. Meer informatie en aanmelding: www.fotoworkshopdrv.nl.

Op de foto: Reflectie in het water. Foto: Petra van Es.