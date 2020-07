Lezingen in Crash Museum over Nederlands Indië

Aalsmeerderbrug – Op 15 augustus is het 75 jaar geleden dat de Japanners hebben gecapituleerd. Daarom staat het Crash Museum de gehele maand augustus in het teken van Nederlands Indië. De oorlog in Zuidoost Azië wordt wel ‘De Vergeten Oorlog’ genoemd. Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 wil een bijdrage leveren aan het in stand houden van de herinnering aan wat er in Nederlands Indië is voorgevallen.

Er zullen meerdere activiteiten in augustus worden georganiseerd, waaronder en expositie over Nederlands Indië. De eerste activiteit is een Lezing door Jan Dörsch over zijn herinnering aan Nederlands Indië. Jan is in 1939 geboren in Semarang. Hij heeft zijn gehele leven informatie verzameld over het leven in het kamp en daarna en vertelt daar graag en boeiend over.

Als gevolg van de beperkingen die zijn opgelegd ingevolge de COVID-19 richtlijnen kunnen een beperkt aantal toehoorders toegelaten worden. Daarom zal Jan zijn verhaal op zaterdag 8 augustus twee keer vertellen, de eerste sessie is om 11.00 uur en de tweede sessie is om 13.00 uur. Reserveren is verplicht. Bezoekers van het museum en één van de lezingen kunnen zich opgeven via de website op www.crash40-45.nl/kaarten-reserveren/.

Deze lezing is uitstekend te combineren met een bezoek aan het museum. Toegang tot de lezing is gratis voor bezoekers aan het museum. De toegang bedraagt 6 euro voor volwassenen en 3 euro voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Bezoekers krijgen bij binnenkomst een consumptiemuntje gratis. Donateurs van de stichting en veteranen hebben gratis toegang. Het museum is elke zaterdag en op de tweede zondag van de maand geopend van 11.00 tot 16.00 uur en is gevestigd in het Fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug (nabij Rijsenhout).

Kijk voor meer informatie over het museum en het werk van het Crash luchtoorlog- en verzetsmuseum ’40- ‘45 op de website, op instagram en/of op facebook.