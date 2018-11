Lezing ‘Overleef de supermarkt’

Amstelland – Het is niet voor niets dat de appels op je appelsap zo vrolijk lachen of dat je altijd op zoek moet naar de eieren in een supermarkt. Overal zit een gedachte achter. Marketeers van supermarkten en consumentenproducten hebben allerlei superslimme trucjes, waarmee ze het brein van de consument weten te beïnvloeden. Hoe beïnvloedbaar zijn mensen?

Bibliotheek Amstelland heeft geregeld dat Teun van de Keuken (Keuringsdienst van Waarde) naar Amstelveen komt. Hij gaat alles vertellen over de geheimen van de supermarkten en hoe men de supermarkt kan overleven. Hij legt feilloos de vele trucjes bloot.

Een avondje herkenning, bewustwording en een flinke dosis humor met aansprekende voorbeelden uit de supermarkt, een korte cursus etiketten lezen, een quiz en nog veel meer. Uiteraard is er ruimte om vragen te stellen en voor een hapje en een drankje.

Op dinsdag 13 november van 20.00 tot 21.30 uur in Bibliotheek Amstelveen Stadsplein helpt Teun van de Keuken je de beste keuzes te maken in de supermarkt. De toegang is gratis, maar vol is vol. Reserveer daarom tijdig een kaartje via de website van de bibliotheek; www.debibliotheekamstelland.nl bij Overleef de supermarkt.