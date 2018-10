Lezing over Leonardo da Vinci in bibliotheek

Amstelland – Op donderdag 18 oktober geeft Bureau Boeiend in de Bibliotheek Amstelveen Stadsplein een lezing over renaissance kunstenaar Leonardo da Vinci naar aanleiding van de tentoonstelling met originele tekeningen van hem in het Teylers Museum te Haarlem.

De lezing biedt niet alleen een ideale inleiding tot een bezoek aan de tentoonstelling, maar belicht ook tot in detail het oeuvre van Leonardo dat niet in Haarlem te zien zal zijn. Het genie Leonardo da Vinci drukte als onderzoeker, uitvinder en kunstenaar zijn stempel op de Renaissance. De tentoonstelling in het Teylers Museum loopt tot 6 januari 2019.

Bureau Boeiend over Leonardo da Vinci op donderdag 18 oktober is van 14.30 tot 16.30 uur in Bibliotheek Stadsplein Amstelveen.

Kosten: 12,50 euro voor leden en 19 euro voor niet-leden. Kaartverkoop alleen via www.bureauboeiend.nl of telefonisch via 020-2216498. Meer informatie over deze lezing is te lezen op www.debibliotheekamstelland.nl