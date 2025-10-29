Lezing over de kosmische kringloop

Wilnis – In NME-centrum De Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis, vindt dinsdag 4 november een IVN-lezing plaats over de kosmische kringloop. Hoelang blijft de aarde leefbaar? Wat gebeurt er als de zon sterft? Tijdens een fascinerende IVN-lezing neemt sterrenkundige prof. Henny Lamers het publiek mee op een reis door tijd en ruimte, van de oerknal tot de toekomst van ons zonnestelsel. Met adembenemende beelden van de Hubble en James Webb telescopen onthult Lamers hoe sterren ontstaan, leven en sterven en hoe wij mensen letterlijk uit sterrenstof zijn opgebouwd. De zon, onze levensbron, is al 4,6 miljard jaar oud en zal over ongeveer 4 miljard jaar eindigen als een witte dwerg. Zware sterren exploderen zelfs als supernova’s en laten pulsars of zwarte gaten achter.

De zaal opent om 19.45 uur, aanmelden is niet nodig. De toegang is op basis van een vrijwillige bijdrage van 2,50 euro. Voor informatie: Catherine van de Graaf, 06 – 5571 5014.

Op de foto: Van zonnevlam tot zwart gat. Foto: aangeleverd.