Lezing ‘Mijn Lancaster’ in Crash Museum

Aalsmeerderbrug – Op zaterdag 22 februari verzorgt Jos de Groot vanaf 13.00 uur een lezing over ‘Mijn Lancaster’ in het Crash Museum luchtoorlog- en verzetsmuseum. Jos de Groot is een echte Lancasterliefhebber en sinds 2002 bezig met de bouw van een replica op ware grootte van de Front Center Section (de cockpitsectie) van de Avro Lancaster Mk I. Om er zeker van te zijn dat de cockpitsectie zo origineel mogelijk wordt, zijn er ooit meer dan 21.000 tekeningen van de Lancaster aangeschaft. Deze tekeningen zijn kopieën van oude microfilm fiches en meestal van matige kwaliteit. De tekeningen die betrekking hebben op de bouw van het cockpitgedeelte van het vliegtuig zijn stuk voor stuk op de computer eerst in Photoshop gerestaureerd en daarna opnieuw getekend, zodat ze weer leesbaar zijn en gebruikt kunnen worden voor de bouw.

Voor het Nanton Lancaster Society Air Museum, sinds 8 mei 2010 omgedoopt tot ‘Bomber Command Museum of Canada (BCMC)’, heeft Jos vier ramen gebouwd. Een klus die voor de schuiframen profielen vereist die niet meer voorhanden zijn en daarom helemaal opnieuw gemaakt moesten worden. Door ‘out of the box’ te denken en handige vakmensen in te zetten heeft hij de profielen en daarmee de schuiframen toch kunnen maken. Een originele Lancaster canopy kwam in ruil voor die vier ramen in een grote kist vanuit Canada naar Amsterdam en is inmiddels op de rompsectie geplaatst. De afgelopen jaren is een grote verzameling originele instrumenten bijeengebracht. In de Lancaster cockpit zaten vier bemanningsleden: de Pilot, Flight Engineer, Navigator en Wireless Operator. Alle originele instrumenten van die vier bemanningsleden zijn inmiddels verzameld en al deze apparatuur komt uiteindelijk in de replica te staan.

In de presentatie wordt dieper ingegaan hoe de Lancaster gebouwd is en hoe ontbrekende onderdelen naar originele specificaties zijn vervaardigd. Deze lezing is uitstekend te combineren met een bezoek aan het museum. Het museum is zowel op zaterdag als op zondag geopend van 11.00 tot 16.00 uur en is gevestigd in het Fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug (nabij Rijsenhout). Voor meer informatie over het museum en het werk van het Crash luchtoorlog- en verzetsmuseum ’40- ‘45 kan gekeken worden op www.crash40-45.nl of raadpleeg instagram of de facebookpagina.