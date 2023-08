Lezing en wandeling op Buitenplaats Leyduin

Vogelenzang – Hoor alles over de merkwaardige geschiedenissen van de bewoners, die sinds de 17e eeuw op Buitenplaats Leyduin woonden tijdens een korte lezing in Huis Leyduin en bij een wandeling over de buitenplaats op zondag 13 augustus met een gids van Landschap Noord-Holland.

Op de broeikas van de buitenplaats heeft tien jaar lang (tot 1911) een gobelin gelegen als zonwering. Ruim 5 bij 3 meter. In Noord-Frankrijk gemaakt in de 18e eeuw. Op een winterse dag in 1911 vindt Abraham Broos, effectenhandelaar in Haarlem en gehuwd met één van de dochters Van Lennep van Leyduin, drie merkwaardige stukken textiel op de broeikas van Leyduin. Een wandtapijt als zonwering? Hoe het verder ging met het wandkleed is te horen tijdens de korte rondleiding door Huis Leyduin.

Vervolgens wordt langs het koetshuis, de belvédère, de ooftkelder, de moestuin en het juffershuis (nu Gasterij) gewandeld. Door dit verhaal en andere verhalen kan op een speciale manier kennis gemaakt worden met het leven van de bewoners van het landgoed Leyduin. De lezing en wandeling op zondag 13 augustus vinden 14.00 tot 15.30 uur plaats. Vertrekpunt: Informatiehuis op Parkeerterrein van Buitenplaats Leyduin aan de Woestduinweg 4 in Vogelenzang. Zin om mee te gaan? Aanmelden is verplicht en kan via www.gaatumee.nl. Het is niet mogelijk ter plekke aan te sluiten.