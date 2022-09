Lezing en rondgang bij Crash tijdens monumentendagen

Aalsmeerderbrug – Zaterdag 10 en zondag 11 september staan in het teken van de landelijke Open Monumenten Dagen. Het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45, gevestigd op het fortterrein van het Fort bij Aalsmeer, is het gehele weekend geopend. Het Fort bij Aalsmeer maakt deel uit van de Stelling van Amsterdam, Unesco Werelderfgoed. Crash is trots op haar historische erfgoed locatie waarin de expositie over de luchtoorlog en het verzet in de Tweede Wereldoorlog een mooie plaats heeft.

Geschiedenis van de Stelling

Gijs Dirkzwager geeft zowel zaterdag als zondag om 11.00 uur en om 13.00 uur een presentatie over de geschiedenis van de Stelling van Amsterdam en het Fort bij Aalsmeer, Aansluitend aan de lezingen kunnen bezoekers worden rondgeleid door ongebruikte delen van het fort, de Genieloods en over het fortterrein. De deelnemers worden daarbij door gidsen begeleid die het fort en het terrein op hun duimpje kennen.

De lezing en de rondgang is gratis indien het museum bezocht wordt. Het Crash museum berekent alleen in het weekend van 10 en 11 september een gereduceerd tarief van 5 euro toegang voor volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder en 2,50 euro voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Kinderen jonger dan 6 jaar, donateurs van Crash en veteranen hebben gratis toegang.

Het Crash museum aan de Aalsmeerderdijk 460 is beide dagen geopend van 10.30 tot 16.30 uur. Kijk voor meer informatie op de website www.crash40-45.nl of raadpleeg Instagram of de Facebookpagina van het Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ‘40-45.