Lezing bij Crash over spookverschijnselen

Aalsmeerderbrug – Op zaterdag 2 september verzorgt Peter de Raaf de lezing ‘Haunted Airfields’, over spookverschijnselen op en rond vliegvelden in het Verenigd Koninkrijk tijdens en na de oorlog. Zowel tijdens de Tweede Wereldoorlog deden en daarna doen veel verhalen de ronde over bijzondere en spookachtige verschijningen en gebeurtenissen op en rond oude vliegvelden in Engeland. Het gaat om geestverschijningen of bijvoorbeeld geluiden van mensen in een Control Tower terwijl die helemaal leeg is. Ook hoorde men op gezette tijden muziek van Glenn Miller uit een oude radio terwijl die helemaal niet is aangesloten. Het zijn ongelofelijke, maar waar gebeurde, verhalen gebaseerd op getuigenissen van mensen.

Peter geeft in deze lezing een aantal zeer markante voorbeelden. Laat u verassen en geloof een beetje in het ongelofelijke. De lezing begint om 13.00 uur in het Crash Museum en bezoekers kunnen deze gratis bijwonen.

De toegang tot het Crash museum bedraagt gedurende de renovatie van het fortgebouw 5 euro voor volwassenen en kinderen van 13 jaar en ouder, 2,50 euro voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Kinderen jonger dan 7 jaar, donateurs en veteranen hebben gratis toegang. Het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 is gevestigd in het fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 en is geopend op zaterdag en iedere tweede zondag van de maand van 10.30 tot 16.30 uur. Kijk voor meer informatie op www.crash40-45.nl of volg het museum op Instagram of Facebook.