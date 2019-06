Lezerspost: Schiphol staat toch niet boven de wet?

Aalsmeer – Laatst kreeg ik excuses van de klachtencoördinator van Schiphol. Het had alles te maken met onduidelijke communicatie over de effecten van werkzaamheden aan een baan. Ze had graag eerder aan me uitgelegd dat de overlast nog wat groter zou worden, zo mailde ze. Een wekenlange durende herrie en fijnstofuitstoot is nu ons deel en dat elke anderhalve minuut, soms wel twaalf uur per dag en ja, ik heb geklaagd.

Schiphol kiepert, met verbouwingen als excuus, al jaren alle rotzooi over de schutting bij de buren. En dat geldt ook voor de communicatie. Dit vanuit de wonderlijke gedachte dat als je maar uitlegt dat er zware overlast komt het dan goed is. Eénrichtingsverkeer dat is het.

Vrolijk samenwerken

Als je dan om je heen kijkt naar de buurgemeenten wordt het wel duidelijk. Behalve in Amsterdam waar GroenLinks de scepter zwaait, zitten in gemeenten als Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer en Uithoorn colleges die qua samenstelling veel op de regering lijken. Er is college op college onderhandeld aan een volledig mislukte Alderstafel. Het zijn nu deze gemeenten die op de blaren zitten en het meeste overlast van Schiphol hebben. De VVD is daarbij nog steeds overal de grootste, behalve in Aalsmeer waar het CDA dat is. Er wordt in deze gemeenten al jaren vrolijk samengewerkt vooral tussen CDA en VVD en daarbij een derde wiel. De ene keer is dat D66, de ander keer de PvdA dan wel een lokale belangenpartij.

Volksverlakkerij

Den Haag wil onder aanvoering van de VVD en het CDA dat Schiphol groeit en nieuwe grenzen krijgt terwijl de oude nog geeneens zijn vastgesteld. Den Haag wil daarbij onder het mom van veiligheid ook één luchtruim. Fijn is dat wel, zo is het verhaal, want dan kan de overlast beter verdeeld worden over het hele Nederlandse luchtruim en wordt groei weer mogelijk. Dat elk vliegtuig nog steeds moet starten of landen lijkt er verder niet toe te doen. Homeopathische volksverlakkerij, dat is het.

Opiniestuk wethouder

De lokale vertegenwoordigers belijden ondertussen op lokaal niveau dat ze staan voor het belang van hun bevolking. Deze week een opiniestuk van de Aalsmeerse wethouder. Daarin pleit hij op persoonlijke titel voor meer welzijn en voor een Schiphol dat als een gewoon bedrijf zou moeten worden behandeld. Een goed stuk hoor, maar levert het behalve zijn eigen exposure iets op? Het zegt veel over de frustratie in Aalsmeer. Er is meer moed nodig, veel meer moed.

Boter op het hoofd

De lokale bestuurders van deze vier gemeenten hebben boter op het hoofd. Ik vraag me af hoe je lid kunt zijn en blijven van een partij die akkoord gaat met het verstieren van de leefbaarheid in je eigen gemeente? Je zou toch verwachten dat burgemeesters en wethouders het vuur uit hun sloffen lopen voor de toekomst en voor het welzijn van hun bevolking. Dat ze toch eens naar een echte balans tussen Schiphol en de omgeving zouden streven door het simpelweg keihard af te dwingen. Schiphol staat toch niet boven de wet? Desnoods met een flinke scheut burgerlijke of bestuurlijke ongehoorzaamheid, maar ik ben bang dat het excuses worden.

Jan Daalman

jdaalman@xs4all.nl